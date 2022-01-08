(حماس) تعلق على حادثة التصادم بين حافلتين جنوب سيناء

حسام عبد الغفار

رام الله - دنيا الوطنأكد حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، على أنهم يشاطرون الشعب المصري الشقيق حزنه على ضحايا حادث التصادم الذي وقع في جنوب محافظة سيناء.وقال قاسم في بقيان صحفي: "خالص التعازي لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومةً وشعبًا، ونسأل الله أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يكتب الخير والسلامة للشعب المصري الشقيق".وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أن الحصيلة الأولية لحادث تصادم مروري، وقع صباح اليوم السبت، بين حافلة كبيرة وأخرى نقل صغيرة على طريق "السويس - طور سيناء"، بلغت 18 إصابة، و16 حالة وفاة.وأوضحالمتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، أن هيئة الإسعاف دفعت بـ13 سيارة إسعاف، وتم نقل جميع المصابين إلى مركز الزهراء الطبي بطور سيناء، ومستشفى أبورديس المركزي، وشرم الشيخ الدولي، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام.وقال عبد الغفار: "إن الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالدماغ".وأكد رفع حالة الطوارئ الطبية بمستشفيات محافظتي السويس وجنوب سيناء، واستدعاء جميع الفرق الطبية العاملة بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث، والتأكد من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلا عن توافر أكياس الدم والبلازما، لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمصابين.