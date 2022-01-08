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رئيس البعثة الأممية بالسودان يعلن رسمياً إطلاق عملية سياسية للخروج من الأزمة

رئيس البعثة الأممية بالسودان يعلن رسمياً إطلاق عملية سياسية للخروج من الأزمة
فولكر بريتس رئيس البعثة الأممية في السودان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فولكر بريتس رئيس البعثة الأممية في السودان، اليوم السبت، إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية من أجل الاتفاق على مخرج من الأزمة السياسية الحالية. 

وقال رئيس البعثة الأممية في بيان بعثة الأمم المتحدة إلى السودان (يونتامس): "العملية تشمل الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة".

وأضاف: "الممثل الخاص للأمين العام ورئيس البعثة يطلق بالتشاور مع السودانيين والدوليين رسمياً المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية".

وتابع: "الأمم المتحدة تتولى تيسيرها وتهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتول لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام".

ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، وانفراد البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائياً.

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