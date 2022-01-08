دولي

نيجيريا: مقتل نحو 30 شخصاً على يد عصابات مسلحة

نيجيريا: مقتل نحو 30 شخصاً على يد عصابات مسلحة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم السبت، عن مقتل ما لا يقل عن 30 مدنياً في هجمات شنها مسلحون على عدة قرى بولاية زامفارا شمال غربي البلاد، والتي تشهد أزمة أمنية منذ أكثر من عامين.

وقالت سلطات ولاية زامفارا، في بيان، إن: "عصابات مسلحة قتلت ما لا يقل عن 30 شخصا بعد مهاجمتها عدة قرى في المنطقة"، لافتة إلى أن "أكثر من 300 مسلح من عصابات قطاع الطرق اقتحموا المنطقة وهم يركبون دراجات نارية، ثم قاموا بإطلاق النار عشوائياً قبل أن يقوموا بنفس الأمر في ثماني قرى أخرى."

وأضافت السلطات أن "قوات عسكرية نظامية اعترضت المسلحين"، دون أن يكشف عما إذا وقع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين أو سجلت خسائر في الأرواح في صفوف المهاجمين أو الجيش.

وأشارت إلى أن ولاية /زامفارا/ تعتبر من بين أكثر ولايات البلاد تضرراً من جرائم الخطف، ما دفعها لقطع الاتصالات هناك منذ أوائل شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، لعرقلة التنسيق بين قطاع الطرق، لكن دون جدوى.

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