نواب من "التغيير والإصلاح" يزورون والدة الأسير ناصر أبو حميد

رام الله - دنيا الوطنزار نواب من المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، صباح اليوم السبت، منزل والدة الأسير ناصر أبو حميد، للتضامن معها في ظل الحالة المرضية الصعبة التي يمر بها ابنها "ناصر" في سجون الاحتلال.وشارك في الزيارة النواب عن محافظة القدس: أحمد عطون ووائل الحسيني ومحمد طوطح، بالإضافة إلى أيمن دراغمة، النائب عن محافظة طوباس.وكانت المرشحتان عن قائمة "القدس موعدنا" فادية البرغوثي وسمر حمد قد زارتا منزل والدة الأسير ناصر أبو حميد أمس الجمعة، وأكدتا وجوب التحرك على كل المستويات من أجل إنقاذحياة الأسير "ناصر"، خاصة وأنه يعاني من سياسة الإهمال الطبي المتعمد.والحاجة أم يوسف والمعروفة بـ”أم ناصر” من سكان مخيم الأمعري بمدينة رام الله، وهي أم الشهيد القسامي "عبد المنعم أبو حميد" الذي اغتالته قوات خاصة إسرائيلية عام 1994م.كما أنها أم لخمسة أسرى حاليين يقضي معظمهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة أو لمرات عدة، وهم (ناصر المحكوم سبعة مؤبدات وخمسين سنة، ونصر محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، وشريف محكوم بالسجن المؤبد 4 مرات، ومحمد محكوم بالسجن المؤبد مرتين وثلاثين عاما).ومرت فترات كان أبناؤها العشرة في السجون ولم يكن أحد منهم بجانبها. كما مرت "أم يوسف" هي الأخرى بتجربة الاعتقال في سجون الاحتلال.ويعاني الأسير ناصر أبو حميد (49عاما) من مخيم الأمعري برام الله، من تدهور خطير جدًا على وضعه الصحي، وهو مصاب بالسرطان، ويعيش في غيبوبة منذ يومين، وموضوع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، ويعاني من التهاب خطير في الرئتين.