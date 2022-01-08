انخفاض نسبة الأمية في السعودية بنهاية 2021

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم السعودية في تقرير حديث أنها خفضت نسبة الأمية في المملكة من 5.6% في 2019 إلى 3.7% في 2021، لافتة إلى أنها نفذت 1314 برنامجاً تدريبياً لمحو الأمية عن بُعد، في مراكز الأحياء، استفاد منها أكثر من 90 ألف مستفيد ومستفيدة.وتشارك الوزارة، اليوم السبت، في الاحتفاء باليوم العربي لمحو الأمية الذي أقرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو)، الذي يُصادف الثامن من شهر كانون الثاني/ يناير من كل عام، وذلك تعزيزاً للجهود العربية للحد من الأمية، والاستمرار في تعليم الكبار، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (عكاظ).ووفق (عكاظ)، فقد أتاحت الوزارة، مع بداية العام الدراسي 1443 برامج نوعية تعليمية وتدريبية تتوافق مع خصائص الكبار، والمواءمة مع احتياجات سوق العمل، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وتطلعاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، والتعلّم مدى الحياة.