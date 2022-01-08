المطران حنا يعزي بضحايا حادث السير المروع قرب قرية فصايل شمال أريحا



وأضاف "إن هؤلاء تركوا منازلهم وذهبوا الى أعمالهم واشغالهم لكي يوفروا قوتا لأسرهم فإذا بهم ينتقلون الى رحمته تعالى بهذه الطريقة المروعة والمحزنة رحم الله شهداء لقمة العيش وعزى نفوس امهاتهم واباءهم وعائلاتهم واقرباءهم ، فنحن شعب فلسطيني واحد نعيش معا في السراء والضراء".



وتابع "ان العائلات المكلومة والمحزونة بفقد ابناءها من واجبنا جميعا ان نتضامن معها وان نبلسم جراحها وان نكون الى جانبها وبكافة الوسائل المتاحة فهذا حادث مروع ادخل الألم والحزن الى قلوبنا جميعا".





وقال المطران حنا: "إننا ومن رحاب مدينة القدس نبعث بتعزيتنا الى أهلنا في عقربا والى كافة أبناء شعبنا فقد احزننا وآلمنا كثيرا هذا الحادث المروع الذي ادخل الألم والحزن الى نفوسنا".