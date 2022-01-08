أبو رحمة: تصاعد اعتداءات المستوطنين يتطلب تفعيل لجان الحماية والحراسة

عبد الله أبو رحمة

رام الله - دنيا الوطنأكدمدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم السبت، على أن اعتداءات المستوطنين المتصاعدة بحق المواطنين تتطلب تفعيل لجان الحماية والحراسة وتشكيل اللجان الشعبية والخروج بشكل جماعي واسع للتصدي لتلك الاعتداءات على غرار ما جرى في برقة شمال غرب نابلس.وأكد أبو رحمة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية على ضرورة استمرارية الفعاليات وأن لا تكون مرتبطة بحدث معين أو كردة فعل وانما متواصلة وبأشكال واليات مختلفة تصدياً لانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين في كافة المناطق بالضفة.