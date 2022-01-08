نابلس تشهد فعالية في برقة غداً لإحياء يوم الشهيد الفلسطيني



وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "إن الفعاليات ستكون بحضور إقليم حركة فتح بنابلس والمؤسسات كافة، وسيتم فيها زراعة أشجار وسيكتب على كل واحدة منها اسم شهيد".



وحذر دغلس من خطورة ازدياد وتيرة اعتداءات المستوطنين، وقمع الاحتلال للمسيرات، وتوفير الحماية للمستوطنين في هذه المناطق.





رام الله - دنيا الوطنمن المقرر غداً الأحد، إحياء ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني، في جبل القبيبات على أراضي برقة شمال غرب نابلس، وذلك بحضور شعبي ورسمي.