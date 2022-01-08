الإمارات تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات فيروس (كورونا)



وقالت الوزارة في بيان لها، إنه: "تم إجراء 388572 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).



‌‎كما أعلنت الوزارة عن "شفاء 1034 حالة جديدة لمصابي الفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 752120 حالة".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن تسجيل 2655 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 782866 إصابة.