تعليمات مشددة من وزارة الصحة في متابعة المصابين بالمتحور (أوميكرون)

طارق حواش

رام الله - دنيا الوطنأكدمدير صحة أريحا، اليوم السبت، أن العينات التي يتم أخذها من القادمين عبر معبر الكرامة أظهرت ارتفاعاً في العينات الإيجابية بالمتحور (أوميكرون).وأشار حواش في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم السبت، إلى تعليمات مشددة من وزارة الصحة لمتابعة المصابين بالمتحور الجديد بشكل شخصي مع التأكيد على حجرهم بشكل صحيح تجنباً لانتشار الفيروس.وبين حواش أنه يجري أخذ العينات للقادمين فوق عمر خمس سنوات والمتابعة معهم حتى تظهر نتائج فحوصاتهم، مشدداً على ضرورة التزام المصابين بالحجر وعدم المشاركة في المناسبات الاجتماعية وضرورة التباعد الاجتماعي .وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل 116 إصابة بمتحور (أوميكرون) ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالمتحور الجديد في فلسطين إلى 242 إصابة.