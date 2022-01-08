هيئة الأسرى: الاحتلال يمارس القتل البطيء بحق الأسير ناصر أبو حميد



وشدد عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم السبت، على أهمية الجهود الدبلوماسية والشعبية والإعلامية لمساندته ومناصرته للحصول على حقه في العلاج الذي نصت عليه الشرائع الدولية .



وفيما يتعلق حول انتشار فيروس (كورونا) بين الأسرى، أشار عبد ربه لإصابة 25 أسيراً في سجن النقب بالفيروس، واكتشاف حالات إصابة جديدة في معتقل عوفر للمعتقلين الجدد.





وطالب المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى، المؤسسات الحقوقية الدولية وخاصة الصليب الأحمر بتوفير ما يلزم من المطهرات والعقاقير والفيتامينات للأسرى المصابين، وعدم الاكتفاء بعزلهم في الزنازين، مبيناً إلى أن إدارة السجون لا تطبق البرتوكول الصحي الخاص بكيفية التعامل مع الأسرى .





وبالتزامن مع يوم الشهيد الذي وافق يوم أمس، أكد عبد ربه أن عدد شهداء الحركة الاسيرة بلغ حوالي 226 شهيدا بينهم 83 ارتقوا جراء سياسة الإهمال الطبي، لافتاً إلى أن الاحتلال يحتجز 38 جثماناً من شهداء الحركة الأسيرة .









رام الله - دنيا الوطنقال حسن عبد ربه المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "إن الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد مأساة إنسانية وأخلاقية، حيث أصبح يعاني من ويلات الموت والألم والوجع نتيجة القتل البطيء والإهمال الطبي المتعمد بحقه في سجون الاحتلال".