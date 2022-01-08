منصور: جلسة هامة لمجلس الأمن الشهر الجاري لبحث القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأعلن رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة عن جلسة هامة لمجلس الأمن ستعقد برئاسة النرويج في 19 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، للبحث في القضية الفلسطينية .وقال منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، إنه: "سيتم البحث خلال الجلسة بفتح آفاق لعمل سياسي من خلال الرباعية الدولية للقيام بدورها في العملية السياسية وصولاً لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال وعقد مؤتمر دولي للسلام وفقاً لرؤية الرئيس محمود عباس واستناداً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".في سياق آخر، طالب رياض منصور المجتمع الدولي، بتوفير الحماية دولية للشعب الفلسطيني مع تصاعد جرائم الاحتلال وهجمات عصابات المستوطنين، واتخاذ خطوات عملية لمسائلة الاحتلال إلى جانب تفعيل قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.وأضاف منصور أن "على مجلس الأمن الدولي اتخاذ مواقف من شأنها محاسبة ومسائلة إسرائيل وإجبارها على تنفيذ قراراته".