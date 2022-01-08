الرجوب: وفد (فتح) سيلتقي فصائل منظمة التحرير اليوم في سوريا

جبريل الرجوب

زياد النخالة

رام الله - دنيا الوطنأكدأمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، صباح اليوم السبت، على أن اللقاءات التي سيجريها وفد الحركة مع فصائل منظمة التحرير في سوريا ستبدأ اليوم وتستكمل في اليومين القادمين مع بقية الفصائل.وقال الرجوب في حديثٍ لإذاعة (صوت فلسطين): "إن اللقاء الذي سيعقد مع الجبهة الشعبية في الساحة السورية والجبهة الشعبية القيادة العامة والصاعقة، سيقدم خلاله الوفد رؤية استراتيجية لها علاقة بالمخرجات السياسية والتنظيمية وفق لقرارات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة (فتح)".وأوضح الرجوب أن التوافق مع فصائل المنظمة لن يكون على حساب الفصائل الأخرى خارج إطار المنظمة، إنما يؤسس لحوار شامل مع تلك الفصائل، مشيراً إلى أن الوفد سيتوجه الاثنين إلى لبنان، ويلتقي هناكالأمين العام للجهاد الإسلامي، والجبهة الديمقراطية.وأشار الرجوب إلى أن وفد فتح سيلتقي القيادة السورية، الاثنين المقبل، ويحمل رسالة من السيد الرئيس محمود عباس لنظيره السوري بشار الأسد، تعرض آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وجلسة المركزي وأهميتها كنقطة انطلاق في عمل المنظمة ووحدة الموقف ولم شمل فصائل المنظمة، وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.