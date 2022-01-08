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تراكم الثلوج في الجزائر يتسبب في إغلاق عدة طرق

تراكم الثلوج في الجزائر يتسبب في إغلاق عدة طرق
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدت الثلوج الكثيفة إلى إغلاق عدة طرق بولايات مختلفة في الجزائر، إلى عرقلة حركة المرور، وذلك بحسب بيان المركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني بالجزائر.

وقال البيان: "إنه بالنظر إلى الانخفاض المحسوس في درجات الحرارة التي تشهدها أغلب ولايات الوطن وخصوصاً خلال الفترة الليلية، وفي الصباح الباكر، ‏يتعين على السائقين توخي الحيطة والحذر وذلك تجنبا لخطر الانزلاق نتيجة احتمالية تشكل الصقيع خصوصا في المناطق التي تكون فيها درجات الحرارة منخفضة".

وأضاف: "في هذا السياق بالطرق التي ما تزال مغلقة أمام حركة المرور بسبب تراكم الثلوج وتلك التي يصعب بها السير نتيجة تشكل طبقة الجليد، ففي ولاية البويرة سجلت مصالح الدرك الوطني أن لطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو مغلق بسبب تراكم الثلوج وبالضبط على مستوى تيزي ايكولال في بلدية بشلول، ونفس الشئ بالنسبة للطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو في منطقة كول ببلدية أغبالو".

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