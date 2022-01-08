السعودية: تسجيل 3068 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 3068 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصبح الإجمالي 575293 حالة، كما أكدت تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8892 حالة وفاة.وأضافت الوزارة في بيان، إنه: "تم تسجيل 793 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس ليصبح الإجمالي 545771 حالة"، لافتة إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغت 134 حالة.وتسجل العديد من دول العالم في الفترة الأخيرة، أرقام قاسية في إصابات ووفيات فيروس (كورونا)، وخاصة في ظل الانتشار السريع للمتحور الجديد (أوكيرون).