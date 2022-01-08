شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على مشتبه بقيامه بتوزيع سيدات لممارسة التسول برام الله

الشرطة تقبض على مشتبه بقيامه بتوزيع سيدات لممارسة التسول برام الله
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، على شخص بعد نشر فيديو يظهر فيه أنه يقوم بتوزيع سيدات بمركبته على المفترقات والشوارع بهدف ممارسة التسول في مدينة رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة: "أنه وبعد تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمركبة يشتبه بقيام سائقها بتوزيع سيدات في الشوارع والمفترقات من أجل ممارسة التسول في رام الله، قام فرع المباحث العامة رام الله باجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات عن سائق المركبة وتم تحديد هويته والقبض عليه وضبط المركبة".

وأشارت إلى أنه بعد التحقيق الأولي تبين أن سائق المركبة قد قام بنقل النساء من منطقة جبع إلى العيزرية أثناء توجهه لبلدة العيزرية وهو لا يعرفهن ولا يعلم عنهن اي شيء، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتحدث فيه شخص عن سيارة أمامه قامت بإنزال نساء للعمل كمتسولات في أماكن متفرقة.

 

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