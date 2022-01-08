بمشاركة الرئيس: تشييع جثمان الوزير الأسبق جميل الطريفي من مقر الرئاسة

جميل الطريفي (أبو يوسف)

بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس

محمد اشتية

رام الله - دنيا الوطنشيّع جثمانوزير الشؤون المدنية الأسبق، ظهر اليوم السبت، من مقر الرئاسة بمدينة رام الله.وشارك في مراسم التشييع الرسميةرئيس الوزراء، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح)، والحكومة، وأفراد عائلته.واصطف حرس الشرف أثناء وصول جثمان الوزير الأسبق جميل الطريفي إلى مقر الرئاسة، وحمل نعشه على أكتاف الجنود، مروراً أمام ثلة من حرس الشرف، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية.وألقى الرئيس والمشاركون نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، ووضع على نعشه إكليلاً من الزهور، وذلك قبل أن يتوجه الموكب الجنائزي إلى مقبرة مدينة البيرة، لمواراته الثرى.