شؤون فلسطينية

محكمة فيدرالية ترد دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية

محكمة فيدرالية ترد دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد شكري بشارة وزير المالية، اليوم السبت، على أن محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكماً في قضية مقامة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير، بالمطالبة بتعويضات بمئات الملايين في ظل القوانين التي تم تعديلها خصيصاً، لإخضاع السلطة والمنظمة لصلاحية المحاكم الأميركية.

وقال بشارة: "إن جيسي فورمان القاضي بالمحكمة الأميركية في مانهاتن أصدر قراراً برد هذه الدعوى القضائية، واعتبار القوانين المعدلة غير دستورية"، مؤكداً أن وزارة المالية ستواصل متابعة هذه الملفات.

وأعرب وزير المالية عن سعادته بصدور هذا القرار، قائلاً: "إن العدالة تسمو والحق يسمو"، موضحاً أن فريق المحامين الذي يتابع هذه القضايا قد نجح في إظهار عدم دستورية هذه القوانين الأميركية المعدلة.

وأشار إلى أن فريق المحامين الذي يعمل مع السلطة الوطنية منذ العام 2014، من خلال وزارة المالية الفلسطينية، قد نجح برد جميع القضايا المرفوعة عليها، تحت مبدأ عدم صلاحية المحاكم الأميركية، ولكن سعي اللوبي الذي يقيم القضايا المقامة ضد السلطة، تمكن بتعديل القوانين عبر الكونغرس، ومنها تيلور فورس، واتكا المعدلين.

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