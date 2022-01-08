شؤون فلسطينية

مقتل إسرائيلي بالرصاص خلال الاحتجاجات في كازاخستان

مقتل إسرائيلي بالرصاص خلال الاحتجاجات في كازاخستان
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، مقتل إسرائيلي بالرصاص خلال المظاهرات الاحتجاجية في كازاخستان.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الاحتلال الإسرائيلي: "مقتل الإسرائيلي بن كوجياشفيلي (22) عامًا، بالرصاص في مدينة ألماتي جنوب شرق كازاخستان، ووزارة الخارجية الإسرائيلية على اتصال بوالديه الموجودين هناك وعائلته في إسرائيل، وتساعد في نقل جثته إلى إسرائيل".

وتتواصل الاحتجاجات العنيفة في كازاخستان، حيث اشتبكت قوات الأمن مع المحتجين في الساحة الرئيسية بمدينة ألماتي كبرى مدن البلاد، ما أدى لمقتل عشرات المتظاهرين بيد الشرطة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم قوة الشرطة الكازاخستانية: "إن القوى المتطرفة حاولت الليلة الماضية اقتحام مبان إدارية وقسم شرطة مدينة ألماتي بالإضافة إلى الإدارات المحلية ومراكز الشرطة، مضيفاً أنه تم القضاء على عشرات المهاجمين.

وبحسب وزارة الداخلية الكازاخستانية، فإن ثمانية من أفراد قوات الأمن على الأقل قتلوا وجرح 317 آخرون، وفق ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المباني الإدارية تهاجم وتشعل حرائق فيها في ألماتي، إضافة لسرقة عشرات المتاجر، فيما تسمع طلقات من أسلحة آلية.

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