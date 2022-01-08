الخارجية الأمريكية توصي رعاياها بتجنب السفر إلى كازاخستان



وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني: "الاحتجاجات الجماهيرية التي انطلقت في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري أدت إلى إلحاق أضرار جدية في البنية التحتية والمباني الحكومية في ألما-آتا وإلى اعتقالات وإصابات، ومقتل عدد كبير من المحتجين ورجال الأمن".



وأضاف البيان: "أن وزارة الخارجية الأمريكية صادقت على مغادرة موظفيها في القنصلية العامة في ألما-آتا، الذين لا يشاركون في حل المهام الهامة، وأفراد أسر كل الموظفين الأمريكيين في القنصلية العامة في ألما-آتا".



ودعت وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين بتجنب السفر إلى كازاخستان بسبب انتشار فيروس (كورونا) والاضطرابات المدنية.



وتابع البيان: "أنه من الممكن أن تتطور مثل هذه الأحداث بسرعة عالية ودون إنذار مسبق، وقد تسببت في تعطيل وسائل النقل والاتصالات وتقديم الخدمات الأخرى بل ومن الممكن أن تتحول إلى أعمال العنف".







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن سماح لجزء من موظفيها في القنصلية الأمريكية بمدينة ألما-آتا الكازاخية وأفراد أسرهم بالمغادرة، كما دعت الأمريكيين بعدم السفر إلى هذا البلد بسبب الاضطرابات.