الحكومة الفلسطينية تعقد جلستها الأسبوعية المقبلة في أريحا

رام الله - دنيا الوطنقال إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إن جلسة الحكومة الأسبوعية ستعقد الاثنين المقبل في أريحا، لافتاً إلى أن الحكومة ستنظر وتلتمس هموم الناس وحاجاتهم، خصوصاً المزارعين.وأضاف ملحم في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم السبت، أن " العديد من المشاريع ستقدم لأهالي أريحا لتمكينهم والحفاظ على سلة الخضار التي تتعرض للنهب والاستيطان ومحاولات السيطرة على مخزون المياه في الأغوار".وكان مجلس الوزراء قرر عقد جلساته الأسبوعية في جميع محافظات الوطن، وفق جداول زمنية، من اجل الوقوف على مطالب المواطنين، وتلبية احتياجاتهم والمحافظة على السلم الأهلي في مجتمعاتهم، وتمكينهم من التصدي للاعتداءات الإسرائيلية.