دولي

المكسيك تجيز الاستخدام الطارئ لأقراص شركة ميرك المضادة لـ(كورونا)

المكسيك تجيز الاستخدام الطارئ لأقراص شركة ميرك المضادة لـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس الجمعة، عن موافقة هيئة تنظيم الصحة على الاستخدام الطارئ لأقراص مولنوبيرافير المضادة لـ(كورونا) التي تصنعها شركة ميرك لصناعة الأدوية.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي: "إن من المتوقع أن توافق هيئة تنظيم الصحة قريبا على أقراص باكسلوفيد التي تنتجها شركة فايزر لعلاج كورونا، وتمت الموافقة على العقارين الشهر الماضي في الولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس: "أنه يعتزم إتاحة كلا العقارين في المستشفيات العامة".


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