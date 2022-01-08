رئيس البرلمان العربي: السياسة الكويتية الحكيمة ساهمت في تعزيز جهود الاستقرار بالمنطقة



وجاء ذلك خلال استقبال أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بحضور عضو مجلس الأمة الكويتي الدكتور محمد هادي الحويلة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، وحضور كبار مسؤولي الوزارة وذلك بمقر وزارة الخارجية الكويتية، في ضوء الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس البرلمان العربي إلى دولة الكويت.



وبحث الجانبان العلاقات المتميزة والوثيقة التي تربط دولة الكويت بالبرلمان العربي خدمةً للقضايا والمصالح العربية المشتركة، كما بحثا مجالات تعزيز العمل العربي المشترك ودعم مسيرته بما يحقق تطلعات الشعوب العربية وما فيه خير وصالح للأمة العربية ورفعة شأنها، وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.



وحضر اللقاء من الجانب الكويتي السفير مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية، الوزير المفوض صلاح السيف مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير، السفير ايهم العمر مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير، الوزير المفوض ناصر القحطاني مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي، والمستشار أحمد الشريم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير.





رام الله - دنيا الوطنأشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي،بالسياسة الكويتية الحكيمة والمتوازنة والتي ساهمت في تعزيز جهود السلام والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن إقامة علاقاتها الخارجية إقليمياً ودولياً بثوابت راسخة ومستقرة، قائمة على الاحترام المتبادل وإعلاء قواعد القانون الدولى، منوها بالدور الهام للدبلوماسية الكويتية في تحقيق التوافق العربي ودعم العمل العربي المشترك والنهج الحكيم لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والتي اكسبتها مكانة كبيرة في المجتمع الدولي.