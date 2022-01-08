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مجلس الأمن يعقد الأربعاء المقبل جلسة مغلقة لبحث أوضاع السودان

مجلس الأمن يعقد الأربعاء المقبل جلسة مغلقة لبحث أوضاع السودان
جلسة لمجلس الأمن - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء المقبل، جلسة مغلقة،  للبحث في آخر الأوضاع في السودان، في وقت تتواصل فيه المظاهرات المطالبة بالحكم المدني في البلاد.

وقُتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص الخميس الماضي، في أم درمان وبحري بضواحي الخرطوم مع تجدد الاحتجاجات في العاصمة السودانية وولايات أخرى ضد السلطة العسكرية، وفق مصادر طبية سودانية.

وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى منذ الاحتجاجات التي اندلعت في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 60 إضافة إلى أكثر من 300 جريح أصيبوا برصاص مطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

ويوم الاثنين الماضي، أكد البرهان، خلال اجتماع جمع، بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وضباط من الجيش وقوات الدعم السريع، "على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين".

كما أكد البرهان في بيان نشره المتحدث باسم القوات المسلحة على "ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية، وقيام الانتخابات"، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب "البعد عن المصالح الحزبية الضيقة".

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