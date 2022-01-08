بايدن يتفقد بلدة دمرها حريق غابات في منطقة دنفر

ديسمبر،

رام الله - دنيا الوطنزار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة الماضية، بلدة في منطقة دنفر التي تحولت إلى آثار دمار الأسبوع الماضي بسبب حريق غابات شتوي نادر، حيث واسى عدد من آلاف السكان الذين دمرت منازلهم.وفُقد شخصان وهناك مخاوف أن يكونا قد لقيا حتفهما، بعد أن تسبب حريق مارشال في تدمير أكثر من ألف منزل يومي 30 -31 كانون الأول/مما جعله أكثر حرائق كولورادو تدميراً على الإطلاق من حيث الخسائر في الممتلكات، وفق (سبوتنيك).وأتى حريق البراري في مقاطعة بولدر الواقعة على الأطراف الشمالية لمنطقة دنفر الحضرية على أكثر من ستة آلاف فدان وتدمير مناطق من بلدتي لويزفيل وسوبريور، حيث التهمت النيران في بعض الأحيان مساحات من الأراضي الجافة بحجم ملعب كرة القدم في ثوان.ولا يمتد عادة موسم حرائق الغابات في كولورادو إلى الشتاء نتيجة الغطاء الثلجي والبرد القارس، ولكن تغير المناخ وارتفاع درجات حرارة الأرض يجعلان الغطاء النباتي في مناطق من غرب الولايات المتحدة أكثر جفافا وعرضة للحرائق.