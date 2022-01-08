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مصر: مصرع 17 شخصاً وإصابة 17 آخرين بتصادم أتوبيس وميكروباص في سيناء

مصر: مصرع 17 شخصاً وإصابة 17 آخرين بتصادم أتوبيس وميكروباص في سيناء
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أسفر تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأتوبيس فقل عام، اليوم السبت، إلى مصرع 17 شخصاً وإصابة 17 آخرين، في جنوب سيناء بمصر.

تفاصيل الحادث، تلقى شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من إدارة تأمين الطرق بوقوع تصادم مروع على الطريق الدولي قبل مدينة الطور بنحو 10 كيلومترات بين أتوبيس غرب ووسط دلتا، متجها إلى مدينة شرم الشيخ وسيارة ميكروباص، وفق (اليوم السابع).

وأسفر الحادث عن مصرع 17 شخصا وإصابة 17 آخرين، وانتقل إلى موقع الحادث 17 سيارة إسعاف وجار نقل الجثث إلى ثلاجة مستشفي الطور العام، والمصابين إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء.

بدوره، أصدر خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قرارا بتشكيل غرفة عمليات ومتابعة الحادث، وتوجه  أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة إلى موقع الحادث ورئيس مدينة الطور، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وجار متابعة الحادث وتحديد بيانات المصابين.

من جانبه، قال أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن عدد الوفيات 17 شخصا والمصابين 17، مشيراً  إلى أنه يخضع المصابين للعلاج  في مستشفي الزهراء وتم تحويل سبعة مصابين لمستشفي ابورديس.

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