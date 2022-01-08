هنية يعزي عوائل ضحايا عقربا

رام الله - دنيا الوطنقدم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم التعازي لعوائل الضحايا الذين ارتقوا نتيجة الحادث الأليم في الضفة، وذلك عبر كلمة وجهها خلال الجنازة أكد خلالها أن هذا المصاب الجلل اهتزت له الضفة، بل اهتزت له فلسطين من أقصاها إلى أقصاها.وقال هنية: "قدرنا كشعب أننا نتقلب بين الأخطار والأقدار، ولكننا نحتسب كل ما نجد عند الله سبحانه وتعالى".واعتبر رئيس الحركة الضحايا من شهداء فلسطين من الشباب الذين يعيشون على أرض الرباط والجهاد وارتحلوا بحثًا عن الرزق والعيش الكريم، معبرا عن خالص التعازي لأهلهم وذويهم وأحبابهم، داعيا الله أن يعوضهم خيرا في الدنيا والآخرة.وأضاف هذا عزاؤنا جميعا وألمنا جميعا، مستذكرا قول الله عز وجل (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ).