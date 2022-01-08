مداهمات واعتقالات للاحتلال في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من يوم الجمعة وصباح السبت مواطنين من الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن معتز عدنان بدران من دير الغصون في طولكرم، فجر اليوم.كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى نور أحمد العلامي (16 عامًا) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمال الخليل، في ساعة متأخرة من يوم أمس الجمعة.والفتى العلامي، يعاني من أمراض في القلب والعمود الفقري، حيث أجريت له عدة عمليات جراحية، وتجاهل جنود الاحتلال التقارير الطبية التي تقدم بها والد الفتى، وأصروا على الاعتداء عليه واعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة.ووفق معطيات فلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 8 آلاف مواطن فلسطيني خلال عام 2021 بينهم أكثر من 1300 قاصر وطفل و184 من النساء.ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية العام المنصرم نحو 4600 أسير وأسيرة.