تراجع انتشار إنفلونزا الطيور في إسرائيل

بعدما وصل إلى ذروته





وقالت الزراعة الإسرائيلية: "إن الوباء بدأ في التراجع خلال الأسبوع الماضي، "، مشيرةً إلى أنه شوهد خلال اليومين الماضيين تعاف مشجع وفقًا لإذاعة (كان) الإسرائيلية.





وأضاف المسؤولون الحكوميون: "أن الخبراء حذروا من أن خطر انتقال إنفلوانزا الطيور إلى البشر يمثل مصدر قلق كبير، لكن هذه المخاوف لم تتحقق".





وقد أثر تفشي الأنفلونزا على 20 حظيرة دجاج - معظمها في شمال إسرائيل، والتي تضم حوالي مليون دجاجة - بالإضافة إلى 15 موطنًا للطيور، وفي محمية بحيرة الحولة، مات حوالي 5000 طائر جراء الإنفلوانزا، وفق "كان".





يذكر، أن الوباء بدأ الشهر الماضي في وادي الحولة وفي بلدة مرغليوت في الجليل الأعلى بالقرب من الحدود اللبنانية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إسرائيل، مساء الجمعة، أنه لا يوجد ما يشير إلى إصابة البشر نتيجة لانتشار إنفلوانزا الطيور(فيروس H5N1)، والوباء بدء في التراجع خلال الأسبوع الماضي.