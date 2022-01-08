عربي

المغرب يسمح باستخدام عقار "مولنوبيرافير" لعلاج (كورونا)

المغرب يسمح باستخدام عقار "مولنوبيرافير" لعلاج (كورونا)
عقار "مولنوبيرافير"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بشرى مداح، مديرة الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، أمس الجمعة، عن سماح بلادها للاستخدام الطارئ لعقار "مولنوبيرافير" الذى تنتجه شركة (ميرك) لعلاج (كورونا).

وقالت مداح: "تم بطريقة استباقية تعزيز البرتوكول العلاجي لمرضى كوفيد بهذا الدواء، بعد المصادقة عليه يوم الثلاثاء الماضي من طرف أعضاء اللجنة الوطنية العلمية والتقنية، بهدف مكافحة الأمراض التنفسية الحادة"، وفق (وكالة المغرب العربي).

وسجلت وزارة الصحة المغربية، أمس الجمعة، 6428 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ارتفاعاً من 6050 الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 990057.

أخبار ذات صلة

مصر: مصرع 17 شخصاً وإصابة 17 آخرين بتصادم أتوبيس وميكروباص في سيناء

مصر: مصرع 17 شخصاً وإصابة 17 آخرين بتصادم أتوبيس وميكروباص في سيناء

الصحة المصرية: استلام مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

الصحة المصرية: استلام مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

مصر تسجل 27 حالة وفاة و821 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجل 27 حالة وفاة و821 إصابة جديدة بـ(كورونا)

ارتفاع جديد في عدد الإصابات بـ(كورونا) في الكويت

ارتفاع جديد في عدد الإصابات بـ(كورونا) في الكويت

الصحة القطرية: تسجيل 2497 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة القطرية: تسجيل 2497 إصابة جديدة بـ(كورونا)

لجنة الأطباء بالسودان: تسجيل 239 إصابة على خلفية الاحتجاجات

لجنة الأطباء بالسودان: تسجيل 239 إصابة على خلفية الاحتجاجات

وزارة الري المصرية: مصر ستصبح أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه

وزارة الري المصرية: مصر ستصبح أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه

مزايا &#34;قاتلة الدبابات&#34; .. الجزائر تُحدث مُدرعة روسية الصنع

مزايا "قاتلة الدبابات" .. الجزائر تُحدث مُدرعة روسية الصنع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هنية يعزي عوائل ضحايا عقربا

هنية يعزي عوائل ضحايا عقربا

مداهمات واعتقالات للاحتلال في الضفة الغربية

مداهمات واعتقالات للاحتلال في الضفة الغربية

كيف تبدو حالة الطرق بمدينة غزة اليوم السبت؟

كيف تبدو حالة الطرق بمدينة غزة اليوم السبت؟

إحصائية عمل معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

إحصائية عمل معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

السفير دبور يلتقي القوى الاسلامية في عين الحلوة

السفير دبور يلتقي القوى الاسلامية في عين الحلوة

جبارين: أرضنا تستحق بذل الغالي والرخيص ونرقب دخول الأقصى محررين

جبارين: أرضنا تستحق بذل الغالي والرخيص ونرقب دخول الأقصى محررين

البرغوثي وحمد تزوران والدة الأسير &#34;ناصر أبو حميد&#34;

البرغوثي وحمد تزوران والدة الأسير "ناصر أبو حميد"

هنية يطمئن على قريع ويعزي السفير اللوح

هنية يطمئن على قريع ويعزي السفير اللوح

منوعات

شاهد: سمية الخشاب تشن هجوم على قرار إيقاف معلمة عن التدريس بسبب رقصها

شاهد: سمية الخشاب تشن هجوم على قرار إيقاف معلمة عن التدريس بسبب رقصها

شاهد كيف سخر محمد رمضان من عمرو أديب بعد اختياره أفضل ممثل

شاهد كيف سخر محمد رمضان من عمرو أديب بعد اختياره أفضل ممثل

شاهد: هنادي مهنا تتسبب بنشر شائعة طلاقها

شاهد: هنادي مهنا تتسبب بنشر شائعة طلاقها

شاهد: وائل عبدالعزيز يثير أزمة جديدة ويحرج شقيقته ياسمين من جديد

شاهد: وائل عبدالعزيز يثير أزمة جديدة ويحرج شقيقته ياسمين من جديد

بسبب إزعاج سيدة أعمال.. المحكمة تصدر قرار بحبس أحمد فلوكس سنتين

بسبب إزعاج سيدة أعمال.. المحكمة تصدر قرار بحبس أحمد فلوكس سنتين

ما حقيقة رفض ميرفت أمين تكريم من مهرجان الجونة.. بشرى تجيب

ما حقيقة رفض ميرفت أمين تكريم من مهرجان الجونة.. بشرى تجيب

شاهد ماذا تفعل شكران مرتجى عند تعرضها للتنمر

شاهد ماذا تفعل شكران مرتجى عند تعرضها للتنمر

إصابة الإعلاميين عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي بفيروس (كورونا)

إصابة الإعلاميين عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي بفيروس (كورونا)

أحمد فهمي يعلن اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي

أحمد فهمي يعلن اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي

لطيفة تحيي حفلاً بدون فرقة موسيقية.. وتنهار من البكاء على المسرح

لطيفة تحيي حفلاً بدون فرقة موسيقية.. وتنهار من البكاء على المسرح

عربي

المغرب يسمح باستخدام عقار &#34;مولنوبيرافير&#34; لعلاج (كورونا)

المغرب يسمح باستخدام عقار "مولنوبيرافير" لعلاج (كورونا)

الصحة المصرية: استلام مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

الصحة المصرية: استلام مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

مصر تسجل 27 حالة وفاة و821 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجل 27 حالة وفاة و821 إصابة جديدة بـ(كورونا)

ارتفاع جديد في عدد الإصابات بـ(كورونا) في الكويت

ارتفاع جديد في عدد الإصابات بـ(كورونا) في الكويت