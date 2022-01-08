المغرب يسمح باستخدام عقار "مولنوبيرافير" لعلاج (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت بشرى مداح، مديرة الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، أمس الجمعة، عن سماح بلادها للاستخدام الطارئ لعقار "مولنوبيرافير" الذى تنتجه شركة (ميرك) لعلاج (كورونا).وقالت مداح: "تم بطريقة استباقية تعزيز البرتوكول العلاجي لمرضى كوفيد بهذا الدواء، بعد المصادقة عليه يوم الثلاثاء الماضي من طرف أعضاء اللجنة الوطنية العلمية والتقنية، بهدف مكافحة الأمراض التنفسية الحادة"، وفق (وكالة المغرب العربي).وسجلت وزارة الصحة المغربية، أمس الجمعة، 6428 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ارتفاعاً من 6050 الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 990057.