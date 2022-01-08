الهند تسجل أعلى عدد من الإصابات بـ(كورونا) منذ مايو الماضي



يشار إلى أن عدد الإصابات العالمية بفيروس (كورونا)، ارتفع إلى نحو 303 ملايين إصابة في مختلف أنحاء العالم، بحسب مرصد جامعة (جونز هوبكينز).





رام الله - دنيا الوطنسجلت الهند ارتفاعاً كبيراً في إصابات فيروس (كورونا)، حيث وصل مجمل حصيلة الإصابات إلى 35.37 مليون، بعد تسجيل أعلى عدد من الإصابات، اليوم السبت، منذ نهاية أيار/ مايو الماضي وبلغ 141986 إصابة.وقالت وزارة الصحة في الهند إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 483.463 بعد تسجيل 285 وفاة جديدة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).