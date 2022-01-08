شؤون فلسطينية

إحصائية عمل معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

إحصائية عمل معبر بيت حانون الأسبوع الماضي
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (2 - 7) كانون الثاني/ يناير 2022.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 4963 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 3459، مشيراً إلى أن المغادرين توزعوا إلى 4911 مواطناً و25 أجنبياً، و29 من فلسطيني الداخل.

وذكرت هيئة المعابر: "أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 3412 مواطناً، و22 أجنبياً، و25 من فلسطيني الداخل".

يشار إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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