عالمياً.. أكثر من خمسة مليون وفاة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا)حول العالم إلى نحو 303 ملايين إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.4 مليون وفاة، بحسب ما أفادت به جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.ووفقاً لبيانات الجامعة، فإن إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم 302.937.207، وإجمالي الوفيات 5.478.995، وفق (روسيا اليوم).وتحتل الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ836.478 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 59.388.528.تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ619.654 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.328.252.في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 483.178 وإجمالي إصابات 35.226.386وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ308.258 وإجمالي إصابات 10.437.471.وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 299.970 وإجمالي إصابات 4.055.095.وسادسا البيرو بإجمالي وفيات202.934 وإجمالي إصابات 2.329.717.وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 150.223 وإجمالي إصابات 14.280.490.وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.121 وإجمالي إصابات 4.265.187وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 138.697 وإجمالي إصابات 7.083.762.تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.821 وإجمالي إصابات 6.204.224.