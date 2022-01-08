تتجاوز 200 مليون دولار.. خسائر أعمال الشغب في كازاخستان

رام الله - دنيا الوطنارتفعت قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب في كازاخستان حتى صباح اليوم السبت إلى ما يقرب من 203 ملايين دولار، وفقاً للغرفة الوطنية لرجال الأعمال بكازاخستان.وبحلول مساء أمس الجمعة، بلغت قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب نحو 200 مليون دولار، في 10 مناطق من البلاد، حيث تضرر 848 كيانا تجاريا و1021 منشأة، وفق ما نقلته (روسيا اليوم).واندلعت الاحتجاجات في كازاخستان في الثاني من كانون الثاني/ يناير الجاري، في غرب البلاد رفضاً لزيادة أسعار الغاز المسال.وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، بما في ذلك ألما-آتا، وتحولت إلى أعمال شغب ونهب، وهاجم مسلحون مؤسسات الدولة، مما أدى لسقوط عشرات القتلى بينهم رجال أمن، والمئات من المصابين، ورداً على ذلك أعلنت السلطات حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 19 كانون الثاني/ يناير.