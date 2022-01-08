مصرع خمسة أشخاص على الأقل إثر حريق في مركز طبي بالصين

رام الله - دنيا الوطنمصرع خمسة أشخاص على الأقل، اليوم السبت، إثر حريق اندلع في مركز طبي بمدينة هنغيانغ بمقاطعة خونان، وسط الصين، بحسب ما أفادت به قناة (CCTV) الصينية.وقالت القناة: "إن الحريق اندلع في الساعة 00:27 من اليوم السبت بالتوقيت المحلي، مضيفة أن إطفاء الحريق بالكامل تم بعد ساعة واحدة".وتشير المعلومات الأولية على أن 19 شخصاً، كانوا متواجدين في هذا المركز الطبي في لحظة وقوع الحادث، وتم إجلاء خمسة منهم إلى مكان آمن، فيما جرى نقل 14 شخصا مصابا بجروح مختلفة إلى المستشفيات، وفيما بعد توفي خمسة منهم متأثرين بجراحهم.ولم تقدم القناة أي معلومات حول أسباب الحادث، وبدأت السلطات المحلية التحقيق في ملابساته.