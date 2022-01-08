الصحة المصرية: استلام مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

رام الله - دنيا الوطنأعلن حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، عن استلام اليوم السبت الشحنة الثالثة من لقاح (أسترازينيكا) تتكون من مليون جرعة.وقال عبد الغفار: "إن الشحنة قادمة إلى مصر عن طريق آلية (كوفاكس)، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات GAVI، وذلك في إطار خطة الدولة وحرصها على توفير اللقاحات بمختلف أنواعها للمواطنين، لتعزيز المناعة المجتمعية ضد الفيروس ومتحوراته"، وفق (القاهرة 24).وأضاف: "الشحنة المقرر استلامها بمطار القاهرة الدولي غدا (السبت)، تبلغ مليون جرعة"، لافتاً إلى أن هذه الشحنة الثالثة ضمن ثلاث دفعات من لقاحات (كورونا) وتم التعاقد عليها من قبل شركة (أسترازينيكا)، ويبلغ إجماليهم 3 ملايين و684 ألفا و200 جرعة.ودعا عبدالغفار، المواطنين بضرورة التقديم والتسجيل لتلقي اللقاح وعدم التخلف عن الجرعة التعزيزية الثالثة، إضافة إلى التقديم للأطفال من قبل أولياء الأمور لحصولهم على اللقاح الأمريكي (فايزر).وفي وقت سابق، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم توريد نحو 122.2 مليون جرعة، سواء من لقاحات تامة الصنع، أو في صورة مواد خام للتصنيع المحلي، من مختلف الأنواع، وقد تم استهلاك نحو 57.4 مليون جرعة أولى وثانية، ومتبقي نحو 64.8 مليون جرعة.