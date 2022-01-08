اشتية: سنبقى أوفياء لكل من استشهدوا لأجل الوطن ولقمة العيش

رام الله - دنيا الوطنأدى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، واجب العزاء لعائلات شهداء لقمة العيش في بلدة عقربا جنوب شرق مدينة نابلس.وقال رئيس الوزراء: "هذه إرادة الله وسنبقى أوفياء لكل من استشهدوا من اجل الوطن ومن اجل لقمة العيش، فالشهادة اما في سبيل الله أو في سبيل كلمة الحق أو في سبيل لقمة العيش".وأضاف اشتية: "باسم سيادة الرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء وكافة الشرفاء في هذا الوطن أترحم على الشهداء، وأقول لأهلنا في بلدة عقربا المصاب والعزاء والألم مشترك، والرحمة لهم وحسن العزاء لكم".وتابع رئيس الوزراء: "الإنسان الفلسطيني دائما يصارع من أجل الحياة، ويصارع من أجل زوال الاحتلال، والذي أراد لقمة العيش بكرم وكرامة يستحق منا كل الثناء والدعاء، وأن نترحم عليهم".