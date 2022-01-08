الصحة العالمية تكشف عدة عوامل وراء انتشار متحور (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنكشفت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، عن مجموعة عوامل حول انتشار متحور (أوميكرون)، بينها الطفرات التي يحملها المتحور وزيادة الاختلاط الاجتماعي.وقالت ماريا فان كيركوف، رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية: "إن على الناس تجنب تعريض أنفسهم للفيروس ومحاولة السيطرة على انتقاله، بعد أسبوع سجلت خلاله حصائل إصابات قياسية"، وفق (روسيا اليوم).وأضافت: "أن أوميكرون يتفشى بسرعة كبيرة بين الناس لعدة أسباب، أولها الطفرات التي يحملها المتحور والتي تخوله الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر".وتابعت: "ثانياً، هناك ما يسمى الهروب المناعي، ويعني ذلك أنه يمكن أن تتكرر الإصابة لدى من أصيبوا بالعدوى سابقا ومن تم تطعيمهم".وذكرت المسؤولة الصحية: "أن هناك سببا آخر هو أننا نشهد تكاثرا لأوميكرون في الجهاز التنفسي العلوي، وهو يختلف في هذا عن دلتا ومتحورات أخرى".