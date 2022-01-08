شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء دافئة نهاراً والحرارة أعلى من معدلها السنوي العام

الطقس: أجواء دافئة نهاراً والحرارة أعلى من معدلها السنوي العام
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائماَ جزئياَ إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، مع بقاء الجو دافئاً نسبياً نهاراً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة،يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، وبارداً نسبياً إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، وفي ساعات الظهيرة تنشط سرعة الرياح، وتكون مثيرة للغبار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الجو بارداً إلى شديد البرودة ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويحتمل في ساعات الليل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ومغبراً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً في معظم المناطق نهاراً، وشديد البرودة ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً إلى صاف، ومغبراً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في معظم المناطق نهاراً، وبارداً إلى شديد البرودة ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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