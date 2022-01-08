اندلاع مواجهات في بيت أمر واعتقال 3 شبان قرب يعبد

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات مساء امس في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت 3 شبان قرب بلدة يعبد في جنين.وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال صوبهم في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر.واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة عصيدة، حيث أطلقت الرصاص الحي والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الشبان، الذين تصدوا لها برشق الحجارة.من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان أثناء تواجدهم في منطقة "مريحة" قرب بلدة يعبد بجنين، واقتادتهم إلى معسكر "دوتان".وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد يوسف أبو بكر وسميح نصر سميح أبو بكر ورشدي جواد الشيخ علي.وفي وقت سابق، أصيب عشرات المواطنين بجروح خلال مواجهات متفرقة، اندلعت في عدد من المناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة.وفي المقابل، استهدف شبان فلسطينيون، قوات الاحتلال ومركبات للمستوطنين بالزجاجات الحارقة والحجارة وسط الخليل وشرق قلقيلية.