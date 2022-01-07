استهداف الاحتلال والمستوطنين بالزجاجات الحارقة والحجارة

رام الله - دنيا الوطناستهدف شبان فلسطينيون، اليوم الجمعة، قوات الاحتلال الإسرائيلي بالزجاجات الحارقة والحجارة وسط الخليل وشرق قلقيلية بالضفة المحتلة.وأظهر مقطع فيديو لحظة إلقاء شبان لزجاجة حارقة على تمركز لقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.ودارت مواجهات في المنطقة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال التي اعتدت على عدد من المواطنين.وبالتزامن مع هذا الحدث، رشق شبان فلسطينيون مركبات للمستوطنين بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشبان ونفذت عمليات بحث عنهم في أراضٍ زراعية عقب استهداف المستوطنين.كان أصيب 4 مستوطنين بجراح، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، جراء رشق 3 مركبات لهم بالحجارة، شمال الخليل.وأفادت مصادر محلية، أن الشبان الفلسطينيين رشقوا مركبات المستوطنين بالحجارة بكثافة، ما أدى لتضرر 3 مركبات، وإصابة 4 مستوطنين كانوا بداخلها، بينهم مستوطِنة أصيبت برأسها، قرب مستوطنة "غوش عتصيون".وتحولت التمركزات والطرقات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى كابوس للمستوطنين جراء الزيادة الكبيرة في عدد عمليات رشق مركباتهم بالزجاجات الحارقة والحجارة في الأشهر الأخيرة.وفي الغالب تسجل إصابات بين المستوطنين أو أضرار مادية في مركباتهم جراء عمليات المقاومة المستمرة من جانب الشباب الفلسطيني الثائر.وضاعفت المقاومة في الضفة الغربية والقدس خلال 2021، من عملياتها المؤثرة، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين، واشتعلت ساحات المواجهة المفتوحة خاصة في ظل أحداث القدس والتي توجت بمعركة “سيف القدس”، وعملية نفق الحرية.ورصد التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحماس في الضفة تصاعد عمليات المقاومة إلى ذروتها خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، مقدما مؤشرات قوية على تصاعد أكبر للمقاومة خلال المرحلة المقبلة.وبلغ عدد العمليات المؤثرة (441) عملية، مقابل نحو مائة عملية في عام 2020، فيما بلغ مجمل عمليات المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية (10850) عملية بما يمثل ضعف عام 2020.