وزير الأوقاف يعطي توجيهاته لصندوق الزكاة لمنح عائلات شهداء لقمة العيش منح مالية

رام الله - دنيا الوطنبناء على تنسيب من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، أعطى الشيخ حاتم البكري توجيهاته لصندوق الزكاة الفلسطيني بمنح عائلات شهداء لقمة العيش مبلغ ألف دينار أردني لكل عائلة من عائلات الشهداء.وقال البكري: "إن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تتابع منذ عصر أمس تفاصيل الحادث المأساوي الذي فجع به الشعب الفلسطيني عامة وأهالي بلدة عقربا، التي يعزي أهلها جميعاً، بشكل خاص، وهي على استعداد لعمل ما يلزم في هذا الخصوص للتخفيف بما تمتلك من قدرات عن أهالي الشهداء الذين هم شهداؤنا جميعاً".وكان البكري قد أعطى توجيهاته لأئمة وخطباء المساجد اليوم الجمعة بصلاة الغائب في المساجد على أرواح شهدائنا الذين دعا لهم بالمغفرة والقبول عند الله.