دولي

السويد تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات بـ(كورونا)

السويد تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السويد، في إحصائية نشرتها اليوم الجمعة، حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى "كوفيد-19"، حيث لامس هذا المؤشر مستوى 24 ألف حالة.

وذكرت وكالة الصحة العامة السويدية، في بيانات تعكس الأوضاع خلال اليومين السابقين، أنها سجلت 23877 إصابة جديدة بالمرض يوم 5 يناير، ما يمثل أعلى عدد للحالات الجديدة، ليتراجع هذا المؤشر يوم 6 يناير إلى 17376، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ومع ذلك لا يزال مؤشر الوفيات عند مستوى منخفض حيث تراوح هذا العدد في البيانات الأخيرة من 1 إلى 8 حالات.

وسجلت البلاد حتى الآن 1416650 إصابة بفيروس كورونا بما في ذلك 15377 حالة وفاة.

وتشهد العديد من الدول الأوروبية ارتفاعات قياسية للإصابات الجديدة بالفيروس على خلفية انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة.

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