الرئيس عباس ينعى الوزير الأسبق جميل الطريفي

رام الله - دنيا الوطننعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وزير الشؤون المدنية الأسبق جميل الطريفي، الذي توفي في مدينة رام الله، اليوم الجمعة.وتقدم الرئيس عباس، بأحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ولد الطريفي في قرية دير طريف في قضاء الرملة عام 1947، وهجر مع عائلته إلى رام الله إثر النكبة عام 1948. حصل على درجة البكالوريس في الحقوق من جامعة عين شمس في القاهرة عام 1970.شغل منصب وزير الشؤون المدنية من عام 1994 وحتى عام 2005، وانتخب عضوا في المجلس التشريعي عام 1996 عن دائرة رام الله والبيرة.