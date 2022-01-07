شقيق الأسير أبو هواش: هشام رفض وقف إضرابه عن الطعام الا بتحقيق مطالبه

رام الله - دنيا الوطنأكد عماد أبو هواش، شقيق الأسير هشام، أن الاخير رفض وقف إضرابه عن الطعام الا بتحقيق مطالبه، لافتا إلى أنه انتصر على السجان بانتزاع حريته يوم 26 شباط/ فبراير المقبل.وأشار أبو هواش، في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية، مساء اليوم الجمعة، إلى أن المطلوب هو تكثيف الجهود لإنهاء معاناة الأسرى، موجها التحية لكل المتضامنين مع قضية الأسير هشام أبو هواش.وقال أبو هواش: "الجميع عمل كخلية واحدة من أجل الأسير هشام أبو هواش، وكانت هناك مساندة حقيقية من كل الأطياف الفلسطينية لقضيته".