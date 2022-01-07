شؤون فلسطينية

شقيق الأسير أبو هواش: هشام رفض وقف إضرابه عن الطعام الا بتحقيق مطالبه

شقيق الأسير أبو هواش: هشام رفض وقف إضرابه عن الطعام الا بتحقيق مطالبه
رام الله - دنيا الوطن
أكد عماد أبو هواش، شقيق الأسير هشام، أن الاخير رفض وقف إضرابه عن الطعام الا بتحقيق مطالبه، لافتا إلى أنه انتصر على السجان بانتزاع حريته يوم 26 شباط/ فبراير المقبل.

وأشار أبو هواش، في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية، مساء اليوم الجمعة، إلى أن المطلوب هو تكثيف الجهود لإنهاء معاناة الأسرى، موجها التحية لكل المتضامنين مع قضية الأسير هشام أبو هواش.

وقال أبو هواش: "الجميع عمل كخلية واحدة من أجل الأسير هشام أبو هواش، وكانت هناك مساندة حقيقية من كل الأطياف الفلسطينية لقضيته".

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس ينعى الوزير الأسبق جميل الطريفي

الرئيس عباس ينعى الوزير الأسبق جميل الطريفي

مستوطنون مسلحون يهاجمون قرية سوسيا جنوب الخليل

مستوطنون مسلحون يهاجمون قرية سوسيا جنوب الخليل

بطريرك موسكو وسائر روسيا يؤكد: سندعم بطريركية القدس

بطريرك موسكو وسائر روسيا يؤكد: سندعم بطريركية القدس

الرئيس يتلقى رسالة تعزية من الرئيس الإسرائيلي بضحايا حادث السير بأريحا

الرئيس يتلقى رسالة تعزية من الرئيس الإسرائيلي بضحايا حادث السير بأريحا

(هآرتس): إسرائيل تدمر الحقول الزراعية بالأغوار وتسمم أخرى بقطاع غزة

(هآرتس): إسرائيل تدمر الحقول الزراعية بالأغوار وتسمم أخرى بقطاع غزة

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأحد

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأحد

الخارجية: تصريحات بينت وشاكيد تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية عنصرية واستيطانية

الخارجية: تصريحات بينت وشاكيد تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية عنصرية واستيطانية

مناشدة للرئيس عباس والوزيرة الكيلة.. الطفلة ناريمان عجور تعاني من تسمم الدم والتهاب الرئتين

مناشدة للرئيس عباس والوزيرة الكيلة.. الطفلة ناريمان عجور تعاني من تسمم الدم والتهاب الرئتين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس ينعى الوزير الأسبق جميل الطريفي

الرئيس عباس ينعى الوزير الأسبق جميل الطريفي

مستوطنون مسلحون يهاجمون قرية سوسيا جنوب الخليل

مستوطنون مسلحون يهاجمون قرية سوسيا جنوب الخليل

مناشدة للرئيس عباس والوزيرة الكيلة.. الطفلة ناريمان عجور تعاني من تسمم الدم والتهاب الرئتين

مناشدة للرئيس عباس والوزيرة الكيلة.. الطفلة ناريمان عجور تعاني من تسمم الدم والتهاب الرئتين

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بقلقيلية ورام الله وبنابلس وجنين

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بقلقيلية ورام الله وبنابلس وجنين

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق في مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق في مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

الاحتلال يعتقل شابًا من منطقة باب العامود بالقدس

الاحتلال يعتقل شابًا من منطقة باب العامود بالقدس

12 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

12 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

الاحتلال يعتقل شابا من بلدة تقوع واندلاع مواجهات مع المستوطنين

الاحتلال يعتقل شابا من بلدة تقوع واندلاع مواجهات مع المستوطنين

منوعات

شاهد: سمية الخشاب تشن هجوم على قرار إيقاف معلمة عن التدريس بسبب رقصها

شاهد: سمية الخشاب تشن هجوم على قرار إيقاف معلمة عن التدريس بسبب رقصها

شاهد كيف سخر محمد رمضان من عمرو أديب بعد اختياره أفضل ممثل

شاهد كيف سخر محمد رمضان من عمرو أديب بعد اختياره أفضل ممثل

شاهد: هنادي مهنا تتسبب بنشر شائعة طلاقها

شاهد: هنادي مهنا تتسبب بنشر شائعة طلاقها

شاهد: وائل عبدالعزيز يثير أزمة جديدة ويحرج شقيقته ياسمين من جديد

شاهد: وائل عبدالعزيز يثير أزمة جديدة ويحرج شقيقته ياسمين من جديد

بسبب إزعاج سيدة أعمال.. المحكمة تصدر قرار بحبس أحمد فلوكس سنتين

بسبب إزعاج سيدة أعمال.. المحكمة تصدر قرار بحبس أحمد فلوكس سنتين

ما حقيقة رفض ميرفت أمين تكريم من مهرجان الجونة.. بشرى تجيب

ما حقيقة رفض ميرفت أمين تكريم من مهرجان الجونة.. بشرى تجيب

شاهد ماذا تفعل شكران مرتجى عند تعرضها للتنمر

شاهد ماذا تفعل شكران مرتجى عند تعرضها للتنمر

إصابة الإعلاميين عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي بفيروس (كورونا)

إصابة الإعلاميين عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي بفيروس (كورونا)

أحمد فهمي يعلن اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي

أحمد فهمي يعلن اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي

لطيفة تحيي حفلاً بدون فرقة موسيقية.. وتنهار من البكاء على المسرح

لطيفة تحيي حفلاً بدون فرقة موسيقية.. وتنهار من البكاء على المسرح

عربي

مزايا &#34;قاتلة الدبابات&#34; .. الجزائر تُحدث مُدرعة روسية الصنع

مزايا "قاتلة الدبابات" .. الجزائر تُحدث مُدرعة روسية الصنع

السعودية: &#34;حزب الله&#34; يشكل تهديًدا للأمن القومي العربي

السعودية: "حزب الله" يشكل تهديًدا للأمن القومي العربي

لبنان يسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بـ(كورونا)

لبنان يسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بـ(كورونا)

الكويت: إصابة وزير الصحة بفيروس (كورونا)

الكويت: إصابة وزير الصحة بفيروس (كورونا)