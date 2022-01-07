مستوطنون مسلحون يهاجمون قرية سوسيا جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون مسلحون، مساء اليوم الجمعة، قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل.وقال الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمور: "إن مجموعة مسلحة من مستوطني "سوسيا" المقامة عنوة على أراضي المواطنين في منطقة المسافر، هاجموا قرية سوسيا، وأطلقوا الرصاص باتجاه منازل المواطنين، وحاولوا الاعتداء على المواطنين العزل وعلى النشطاء الفلسطينيين، وشتموهم بألفاظ نابية"، بحسب الوكالة الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشار إلى أن أهالي القرية وعدد من النشطاء في لجان الحماية تصدوا للمستوطنين، ومنعوهم من دخول القرية.وتتعرض قرية سوسيا، التي يقطنها ما يزيد عن 500 نسمة، منذ سنوات طويلة لعملية تهجير قصري ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلها الفلسطينيين، حيث أقام الاحتلال عام 1983 مستوطنة "سوسيا" على جزء كبير من أراضي القرية، وفي عام 1986 تم تهجير سكان القرية قصرا بعد ان أصدرت سلطات الاحتلال أمرا أعلنت بموجبه أراضي القرية "حديقة وطنية ومتنزه" ومنعت الفلسطينيين من دخولها.