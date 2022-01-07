الرئيس يتلقى رسالة تعزية من الرئيس الإسرائيلي بضحايا حادث السير بأريحا

رام الله - دنيا الوطنتلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رسالة تعزية من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، بضحايا حادث السير الذي وقع في قرية فصايل شمال مدينة أريحا، وأدى لوفاة ثمانية مواطنين بينهم أطفال.وأعرب هرتصوغ عن تعزيته للرئيس، ولعائلات الضحايا في هذا الحادث الأليم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.يشار إلى أن 8 شبان فلسطينيين توفوا، في حادث سير وقع في مدينة فصايل في مدينة اريحا، أمس الخميس، وذلك بعد تصادم شاحنة بمركبتهم اثناء توجههم لعملهم.