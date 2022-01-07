الصحة القطرية: تسجيل 2497 إصابة جديدة بـ(كورونا)



وحسب إحصاءات الوزارة ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 15715 إصابة حتى الآن، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



كما أعلنت الوزارة شفاء 358 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 247142.



بينما لم تُسجل أي حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 618 حالة.



يذكر أن الوزارة أعلنت أمس تسجيل 2053 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية تسجيل 2497 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، إضافة إلى 695 إصابة ضمن المسافرين.