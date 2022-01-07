مناشدة للرئيس عباس والوزيرة الكيلة.. الطفلة ناريمان عجور تعاني من تسمم الدم والتهاب الرئتين

رام الله - دنيا الوطنناشدت عائلة الطفلة ناريمان عجور، الرئيس محمود عباس، ووزيرة الصحة د. مي الكيلة، ودائرة العلاج بالخارج، للسماح لها بالسفر إلى الضفة أو القدس لإنقاذ حياتها.وتعاني الطفلة ناريمان من تسمم في الدم، والتهابات شديدة على الرئتين والصدر.وطالب مسعد عجور والد الطفلة الرئيس أبو مازن والدكتورة مي الكيلة، والجهات المعنية، بضرورة التحرك لانقاذ ابنته ذات العشرة أعوام، حيث تتواجد في قسم العناية المركزة بمستشفى الشفاء بغزة، منذ يومين وحالتها تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.للتواصل: 0599361023