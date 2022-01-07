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وزارة الري المصرية: مصر ستصبح أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه

وزارة الري المصرية: مصر ستصبح أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أن مصر تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالمياه في العديد من المحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام والجاري إنشاؤها حاليا بطاقة 7.50 مليون م3/يوم، بهدف استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار إلى مشروع تنفيذ مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق شمال ووسط سيناء بطاقة 5.60 مليون م3/يوم، بهدف استصلاح مساحات أراضي زراعية جديدة بزمام 270 ألف فدان بشمال ووسط سيناء، اعتمادا على مياه مصرف بحر البقر المعالجة، موضحا أن المشروع يشتمل على مسارين مواسير بطول 105 كيلومترات وعدد 18 محطة رفع.

وأوضح أنه تم تسجيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر في موسوعة "غينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم، بتصرف 5.60 مليون م3/ يوم، وهى تضم 4 وحدات بتصرف 1.40 مليون م3/ يوم/ وحدة.

وأوضح عبد العاطى أنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه، وتصل بعدد مرات التدوير لخمس مرات، مؤكدا انه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة إلى فرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة، ومشيرا إلى أن بعض الدول طلبت الاستعانة بخبرة مصر في إعادة تدوير المياه.

وكان تقرير التنمية البشرية في مصر قد كشف عن نتائج كارثية متوقعة بسبب سد النهضة الإثيوبي، ويتحدث التقرير عن انخفاض حصة مصر السنوية من مياه النيل وفقدان مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، الأمر الذي يدفع مصر لإعادة استخدام وتدوير المياه.

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